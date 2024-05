Se n’è andata Incidente choc - Valentina lotta ma muore a 26 anni L’ultima foto da brividi

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 16 maggio 2024) Speranze finite perRenso, la giovane rimasta coinvolta in un terribilestradale sabato. Era in compagnia di due amici, di cui uno ancora ricoverato in prognosi riservata, sabato sera attorno alle 20,30 affrontando un curva in via della Croce a Cervarese sulla sua Bmw 320, quando è finita fuori strada andando a sbattere contro un passo carraio. Fin da subito le sue condizioni sono apparse disperate.era stata trasportata in prognosi riservata in ospedale a Padova dove poi è morta. Era residente a San GiovLupatoto, in provincia di Verona, era una grande appassionata di motori e stava per diventare pilota. “non era una ragazza incosciente, aveva sempre la testa sulle spalle. Sapeva guidare le auto e non lo faceva mai per gioco”, ha raccontato il ...