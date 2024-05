Se l’obiettivo è migliorare la postura - bisogna eseguire esercizi di potenziamento

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di giovedì 16 maggio 2024) Come correggere laè ciò che spesso ci domandiamo quando cominciamo ad avvertire alcuni dolorini a schiena e cervicale. Ma per capire di cosa stiamo parlando è necessario rendersi conto che lanon indica solo come ci sediamo, ma anche come ognuno di noi si adatta all’ambiente che lo circonda dal punto di vista fisico, psicologico ed emozionale. Insomma, nella forma che il nostro corpo assume nelle diverse situazioni si può leggere molto più su di noi e sul nostro modo di stare al mondo. La posturologia, quindi, è una scienza che abbraccia più discipline che hanno a che fare non solo con gli aspetti muscolo scheletrici, ma anche con il nostro stato d’animo. Per questo richiami come “siediti bene” o “raddrizza quelle spalle”, non rappresentano necessariamente la giusta indicazione per correggere lapoiché, ...