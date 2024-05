Scuole di Quistello chiuse per allagamento | riapertura prevista lunedì

Quistello (Mantova) – Resteranno chiuse ancora per due giorni , domani (venerdì 17 maggio) e sabato 18 maggio, le scuole elementari e medie di Quistello , in provincia di Mantova, dopo che l'edificio che le ospita è rimasto allagato dalle forti ...

