Scontri nel post Ascoli-Pisa - tifosi bianconeri in silenzio dal giudice | il gip conferma i domiciliari per due

Arbitri: Orsato per Udinese-Empoli, Di Bello torna in A dopo lunghissimo stop, Ayroldi per Bologna-Juventus - Arbitri: Orsato per Udinese-Empoli, Di Bello torna in A dopo lunghissimo stop, Ayroldi per Bologna-Juventus - Doveri per Sassuolo-Cagliari, Sacchi per Inter-Lazio. Tutte le designazioni della 37esima giornata di serie A, fermati Massa e Guida, Feliciani al Milan, Marchetti al Napoli ...

Scontri Ascoli-Pisa, in arrivo altri Daspo. Convalidati i primi quattro arresti - scontri ascoli-pisa, in arrivo altri Daspo. Convalidati i primi quattro arresti - ASCOLI PICENO. Sono stati convalidati gli arresti dei quattro ultras ascolani coinvolti nei disordini avvenuti venerdì scorso al termine della partita tra Ascoli e Pisa. Tuttavia, le indagini non si ...

Retrocessione e scontri. Confermati gli arresti per due ultrà ascolani. Altri indagati in arrivo - Retrocessione e scontri. Confermati gli arresti per due ultrà ascolani. Altri indagati in arrivo - Il giudice Giusti ha disposto i domiciliari per i tifosi già colpiti da Daspo, mentre gli altri due non potranno uscire di casa nelle ore serali e notturne. A uno è stato dato il permesso di andare a ...