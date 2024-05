Scontri fra ultras a Badia al Pino - inchiesta conclusa | sette tifosi della Roma indagati

(Di giovedì 16 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiAvviso di chiusura indagini pernisti rimasti coinvolti nella maxi rissa dell’8 gennaio 2023 lungo il tratto aretino dell’Autosole, alla stazione di servizio dial. I pm Marco Dioni e Chiara Pistolesi ipotizzano i reati di rissa, lancio di oggetti pericolosi e possesso di oggetti atti ad offendere mentre cade il reato di attentato alla sicurezza dei trasporti per il quale è stata chiesta l’archiviazione. Gliavvennero tra gruppi didi Napoli ein viaggio sull’A/1 per trasferte diverse. Un gruppo diandava a Genova per la partita Sampdoria-Napoli, l’altro a Milano per Milan-. Per diversi minuti, secondo la ricostruzione fatta poi dagli ...

