Scomparso da 27 anni - poi il colpo di scena | dove l’hanno trovato VIDEO

(Di giovedì 16 maggio 2024) È stato riun uomo27fa, quando aveva soli 17. La famiglia aveva ormai perso ogni speranza di ritrovarlo e si era rassegnata all’idea che l’uomo, oggi 45enne, fosse morto. La notizia del ritrovamento a distanza di così tantiha destato grande clamore e le immagini del salvataggio, che risale allo scorso 12 maggio, sono state trasmesse in diretta dai media locali. (Continua dopo le foto) Leggi anche: Jk Sinner, il gossip bomba su di lui e la famosa tennista Leggi anche: Massimo Galli, la terribile notizia per lui: cosa succede Algeria, era sparito 27fa: ritrovano uomo di 45Omar Bin Omran eranella città di Djelfa, in Algeria, nel lontano 1997. All’epoca aveva 17 ...

Ancora nessuna traccia di Andrei , il tredicenne scomparso da giovedì scorso da Lonate Pozzolo , dove vive con la famiglia e frequenta la seconda media. Martedì a Varese in Prefettura si è riunito un tavolo per coordinare le attività di ricerca. ...

Un ragazzino di 11 anni si è allontanato dalla comunità per giovani in difficoltà di Vercurago, in provincia di Lecco , da domenica scorsa. La Prefettura ha lanciato un appello per chiunque dovesse vederlo.Continua a leggere

Cavo teso in strada a Milano, condannati Baiocco e Di Rosa - Cavo teso in strada a Milano, condannati Baiocco e Di Rosa - Il gip ha condannato due dei tre protagonisti del caso del cavo teso a Milano dello scorso gennaio. Per Baiocco tre anni di carcere, per Di Rosa due e mezzo.

