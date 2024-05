Scienza - così le nanoplastiche nel suolo alterano radici e foglie di lattuga

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 16 maggio 2024)delle piante coltivate potrebbero sensibilmente risentire della presenza di micro enel: le modifiche sono state osservate su piantine diin uno studio coordinato da Luigi Lucini, docente di Chimica agraria alla Facolta’ di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali dell’Università Cattolica, campus di Piacenza e dal professor Marco Trevisan, Preside della Facolta’ di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali e ordinario in Chimica Agraria. Lo studio è stato pubblicato sulla rivista Plant Physiology and Biochemistry. A rischio sembrano esserci sia il metabolismo della pianta, sia il ciclo dell’azoto, processo naturale importantissimo per la nutrizione delle colture e per la biodiversita’. Ogni anno si deposita sui terreni agricoli qualcosa come 63.000 tonnellate ...