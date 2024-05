Schlein - c' è chi preferisce negare confronto a me e Meloni

(Di giovedì 16 maggio 2024) "C'è chirinunciare a una opportunità diin prima serata pur di negarla alle due donne che guidano i primi due partiti d'Italia". Così la segretaria del Pd Ellycommenta il mancatotra lei e Giorgiain Rai a margine di un appuntamento elettorale a Cesano Boscone nel Milanese. "Noi non ci fermeremo, continueremo questo tour di 100 tappe per l'Europa che vogliamo, a questo punto aggiungeremo qualche tappa in più - ha concluso -, per parlare dei temi della sanità, del lavoro e del salario minimo".

