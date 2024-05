Savona - truffa su ecobonus e bonus facciate | sequestrato 1 miliardo di euro a oltre 300 aziende

(Di giovedì 16 maggio 2024) Un complesso sistema di false fatture per ottenere crediti di imposta sfruttando iedilizi, con centinaia diche lo avevano replicato dal nord al sud Italia. La Guardia di finanza diha fatto luce sull’intricatache ha portato al sequestro preventivo, disposto dal giudice per le indagini preliminari, di circa 1di, sui cassetti fiscali di 311 soggetti economici coinvolti che detenevano i crediti d’imposta, maturati principalmente con, e ottenuti con false fatture per lavori ancora da eseguire su immobili di proprietà di diversi cittadini del capoluogo ligure. Laè stata poi replicata in altre regioni, non solo del nord: ...

I finanzieri del Comando Provinciale di Savona hanno condotto una complessa attività di indagine nel settore dei crediti d'imposta, riconducibili a bonus in materia edilizia ed energetica, con particolare riferimento all' ecobonus e al Bonus ...

Truffa con ecobonus, un miliardo di euro sequestrato e 311 denunciati: società fantasma, crediti inesistenti e fatture false - truffa con ecobonus, un miliardo di euro sequestrato e 311 denunciati: società fantasma, crediti inesistenti e fatture false - La Guardia di Finanza di savona ha sequestrato un miliardo di euro a 311 soggetti economici dopo l'inchiesta su truffe con l'ecobonus.

Truffa bonus edilizi, la Guardia di Finanza di Savona sequestra un miliardo di euro in crediti fiscali - truffa bonus edilizi, la Guardia di Finanza di savona sequestra un miliardo di euro in crediti fiscali - I finanzieri del Comando Provinciale di savona hanno condotto una complessa attività di ... L’azione ha consentito di appurare come la truffa posta in essere dalle società operanti sul territorio ...

Økobonus-svindel, 1 milliard euro beslaglagt av Savona Financial Police - Økobonus-svindel, 1 milliard euro beslaglagt av savona Financial Police - La Guardia di Finanza di savona ha condotto un’indagine nel settore dei crediti d’imposta, riconducibili a bonus in materia edilizia ed energetica, con particolare riferimento all’Ecobonus e al Bonus ...