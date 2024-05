Sassuolo - un rendimento con carenza di picchi

(Di giovedì 16 maggio 2024) Pur avendo perso a Genova, e non vincendo in trasferta dallo scorso novembre, ilnon è fra le ultime tre squadre che sinora hanno fatto peggio nella classifica dei punti ottenuti in trasferta. E non è neppure fra le ultime tre se si va a controllare ilinterno. Assieme alle due vittorie su due contro i campioni d’Italia dell’Inter, c’è un altro paradosso statistico nel campionato neroverde: dopo 18 partite interne e altrettante esterne, in entrambe le graduatorie, ha sempre dietro tre squadre, ma quando si tratta di sommare le due classifiche, ecco che ne esce una classifica da penultimo posto solitario. Fa specie, ma è esattamente così e, quando mancano una partita in casa e una in trasferta alla fine del torneo, ilsi trova a rimuginare anche su questi numeri. Nello specifico: davanti al pubblico amico i ...

In vista del ritorno contro la Roma, Pioli vara un maxi turnover con sette titolari in panchina. Partono dal primo minuto Leao e Theo Hernandez

Sassuolo-Juventus Women, dove vederla in TV - sassuolo-Juventus Women, dove vederla in TV - Sul proprio sito ufficiale, la Juventus informa i tifosi bianconeri su dove vedere in TV il match della Poule Scudetto femminile che le Women giocheranno contro il sassuolo sabato alle 18:00 ...

Serie A in tv, dove vedere tutte le partite della 37esima giornata: orari Sky e Dazn - Serie A in tv, dove vedere tutte le partite della 37esima giornata: orari Sky e Dazn - Inter con la Lazio, Bologna-Juventus vale il terzo posto. In coda scontri diretti sassuolo-Cagliari e Udinese-Empoli ...

Moscarola: "Lavori per portare Juventus Next Gen a Biella" - Moscarola: "Lavori per portare Juventus Next Gen a Biella" - Dopo la Juventus Women, si sta lavorando per portare anche la squadra di Serie C bianconera al Pozzo-La Marmora ...