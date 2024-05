Sassari | indagato Gavino Mariotti - rettore e candidato sindaco del centrodestra

(Di giovedì 16 maggio 2024) AGI - La Dda di Cagliari ha chiuso l'indagine Monte Nuovo che nel settembre scorso aveva portato 13 persone in carcere, fra le quali l'ex assessora regionale all'Agricoltura Gabriella Murgia e l'ex primario Tomaso Cocco (poi scarcerati), e 18 agli arresti domiciliari, svelando presunti intrecci fra colletti bianchi ed esponenti della criminalità sarda. Il pm Emanuele Secci ha confermato le contestazioni dell'associazione mafiosa e di quella segreta, nonostante il Tribunale del Riesame le avesse escluse. Entrambe sono state mosse anche aldidel, il cui nome ricorreva nell'ordinanza di custodia cautelare dello scorso settembre. Il numero degli indagati è salito da 31 a 33. A ...

