Sarah e Holden pronti a uscire allo scoperto come coppia? Dediche e like

(Di giovedì 16 maggio 2024) Se fuori dalla scuola di Amici Kumo e Martina hanno fatto capire di essere più che amici, in casetta potrebbe esserci un altro flirt in corso, ma in questo caso ancora nascosto (più o meno). Ormai da mesi i fan del talent hanno notato un certo feeling traToscano e, ai più attenti non sono sfuggiti sguardi, provocazioni e battutine, sono in tanti infatti a credere che tra i due cantanti ci sia della chimica artistica. Negli ultimi giorni la Toscano e il collega sembrano più vicini del solito e chi dall’inizio ha creduto in questa ship, adesso sostiene che ci siano le prove per parlare di ‘’.stanno davvero insieme? Prima della semifinale, durante il gioco della ‘Tavola della verità’ è stato chiesto adi elencare i pregi dei suoi compagni e da ...