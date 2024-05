(Di giovedì 16 maggio 2024) “Glial. Lo sport ha due caratteristiche: serve a destagionalizzare, perché alcunisi svolgono in periodi non canonici delle vacanze; poi è un grande acceleratore per le infrastrutture”. Lo dichiara il ministro del, Daniela(nella foto), a margine dell’incontro ‘Vita da Campioni’, promosso da Sport e Salute e dalla Federazione Tennis e Padel, nell’ambito degli Internazionali d’Italia di tennis. (Mem/ Dire)

Firenze , 23 aprile 2024 – A pochi mesi dalla partenza del Tour de France, Firenze presenta il piano per attrarre il turismo sportivo in città . Diventa operativo da oggi il nuovo strumento che mette insieme pubbliche amministrazioni, realtà dello ...

C’è una domanda che agita il mondo della trasmissione in diretta streaming degli eventi sportivi più celebri in tutto il mondo. Ha senso realizzare un prodotto che, come succede abitualmente ormai dal 2016 in poi, è stato caratterizzato dallo ...

Santanchè: Gli eventi sportivi fanno molto bene al turismo - Santanchè: Gli eventi sportivi fanno molto bene al turismo - "Gli eventi sportivi fanno molto bene al turismo. Lo sport ha due caratteristiche: serve a destagionalizzare, perché alcuni eventi si svolgono in periodi ...

La carica dei duemila alla Ligorna Cup - La carica dei duemila alla Ligorna Cup - Tutto pronto per la Ligorna Cup 2024, importante evento estivo di calcio giovanile organizzato dalla stessa società presso il campo di casa di via Solimano. Una competizione della durata di tre settim ...

“L’Aquila in Touch” 2024, al via l’ottava edizione - “L’Aquila in Touch” 2024, al via l’ottava edizione - Negli impianti sportivi di “Centi Colella”, prenderà il via l’ottava edizione di "L'Aquila in Touch" con il patrocinio del Comune dell'Aquila ...