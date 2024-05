Santa Marinella - sopralluogo di Tidei ai cantieri delle Grandi Opere

Santa Marinella , 14 maggio 2024- Proseguono gli appuntamenti previsti nel programma della celebrazione per i 150 anni della nascita di Guglielmo Marconi , il noto scienziato che sperimentò le micro onde a Torre Chiaruccia. Giovedì 16 maggio alle ore ...

Santa Marinella, 14 maggio 2024- A Santa Marinella venerdì 17 maggio presso l’aula consiliare “S.Caratelli” in via Cicerone, l’Open Day per l’apertura del BibLab, il centro di facilitazione digitale che ha sede presso la Biblioteca “A. ...