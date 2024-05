Sampdoria - Pedrola visitato dal professore che ha operato Borini | il punto

L`infortunio di Estanis Pedrola , l`ennesimo in questa disgraziata stagione per l`attaccante spagnolo martoriato dai problemi fisici, ha gelato...

Sampdoria, Pedrola in visita dal professor Lempainen: gli aggiornamenti - sampdoria, pedrola in visita dal professor Lempainen: gli aggiornamenti - Estanis pedrola, fantasista della sampdoria, è stato visitato dal professor Lempainen: a breve la decisione sul percorso di recupero Arrivano nuovi aggiornamenti su Estanis pedrola. Come riportato dal ...

Verso Palermo-Sampdoria, sfida tra le squadre con più giocatori diversi in goal. Il dato - Verso Palermo-sampdoria, sfida tra le squadre con più giocatori diversi in goal. Il dato - Si avvicina la sfida tra Palermo e sampdoria, sfida tra due delle squadre con più giocatori diversi mandati in rete in questo campionato. La sfida di venerd ...