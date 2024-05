Samad: la sottomissione e la radicalizzazione in carcere in una storia dal sapore shakespeariano - samad: la sottomissione e la radicalizzazione in carcere in una storia dal sapore shakespeariano - È da qui che parte samad, una visione sul tema della "sottomissione" e della radicalizzazione in carcere. Il cinema italiano non sembra attratto più di tanto dal tema del carcere, tanto che possiamo ...

Arriva a Piacenza “Samad”, il film girato a Le Novate. Doppia proiezione in carcere e a Le Novate - Arriva a Piacenza “samad”, il film girato a Le Novate. Doppia proiezione in carcere e a Le Novate - È da qui che parte samad, una visione sul tema della “sottomissione” e della radicalizzazione in carcere”. “L’unico attore professionista del gruppo marocchino protagonista del film è Mehdi Meskar.

Con "Samad" dentro le scelte difficili di chi sta in carcere - Con "samad" dentro le scelte difficili di chi sta in carcere - Quanto è difficile rifarsi una vita dopo il carcere, farsi accettare dagli altri e, soprattutto, liberarsi da ciò che la prigione ha lasciato dentro di sé Sono alcuni dei quesiti posti da samad, in s ...