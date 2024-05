Salerno - pregiudicato ferito | indagini in corso

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 16 maggio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoSono inda parte degli agenti della squadra Mobile della Questura diper ricostruire la dinamica del ferimento di unavvenuto alle prime ore del mattino. L’uomo, un soggetto di circa quarant’anni originario dei Picentini e con precedenti per reati di diversa matrice, si è presentato al punto socdell’azienda ospedaliera Ruggi didopo essere stato colpito da un proiettile ad un piede. Agli agenti della squadra Mobile che diretti dal vice questore Gianni Di Palma, che gli hanno rivolto una serie di domande l’uomo non ha saputo fornire indicazioni utili per capire chi e perché lo avrebbe colpito. L'articolo proviene da Anteprima24.it.