Salerno - emessi 5 Daspo dopo quanto successo nel match contro la Fiorentina

(Di giovedì 16 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiIl Questore diha emesso nr. 5 provvedimenti di– divieto di accesso alle manifestazioni sportive – tutti con obbligo di firma, per altrettanti tifosi della Salernitana, resisi responsabili dei violenti scontri avvenuti tra Forze di Polizia e facinorosi in occasione dell’indi calcio “SALERNITANA –” del 21.04.2024. Due ore prima dell’inizio della partita, nel piazzale antistante la tribuna dello Stadio Arechi, circa 200 tifosi salernitani, travisati, muniti di bottiglie, bombe carta, aste e oggetti contundenti, si sono radunati con il chiaro intento di venire in contatto con i tifosi avversari e si sono scontrati, per ben 20 minuti, con gli agenti presenti sul posto. L’attività di Polizia Giudiziaria ha consentito di identificare i facinorosi: non potranno ...