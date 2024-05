Salario minimo Paolo Capone - Leader UGL | Rafforzare uno strumento centrale come il CCNL

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di giovedì 16 maggio 2024) “Il problema dei bassi stipendi, soprattutto in un momento storico così complesso sul fronte inflazionistico, si risolve dando sostegno alla contrattazione collettiva e non escludendo la possibilità di dialogo tra le parti. In tal senso, l’UGL ribadisce che è opportuno parlare diadeguato, s