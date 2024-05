Dopo una buona prima parte di stagione in cui ha conquistato una vittoria e 6 podi complessivi in altrettanti Gran Premi, la Ferrari vuole trovare un salto di qualità prestazionale e si appresta ad introdurre finalmente il primo sostanzioso ...

“È bello tornare di nuovo a correre in Europa, quindi non vediamo l’ora di vedere cosa porterà il fine settimana. Imola è sempre una pista iconica su cui correre e siamo entusiasti di tornare di nuovo dopo che è stata cancellata l’anno scorso”. ...

"Non vediamo l'ora di scoprire cosa ci porterà il weekend" IMOLA - "E' bello correre di nuovo in Europa, non vediamo l'ora di scoprire cosa ci porterà il weekend". Max Verstappen guarda con fiducia e curiosità al Gran Premio dell' Emilia Romagna, ...

Sainz “Speriamo Imola sia una pista adatta a noi” - Sainz “Speriamo imola sia una pista adatta a noi” - imola (ITALPRESS) - "Speriamo di avere dei progressi durante questo weekend, inoltre viverlo da pilota Ferrari è molto bello. I miglioramenti dipenderanno ...

F1 | Carlos Sainz, ultimo ballo in rosso a Imola - F1 | Carlos Sainz, ultimo ballo in rosso a imola - Un ultimo valzer da correre a imola per un Carlos Sainz che a fine stagione dirà addio alla Ferrari (che in questo appuntamento porterà in pista tanti aggiornamenti) che lo sostituirà con Lewis Hamilt ...

Formula 1, la conferenza in live streaming del GP Imola in Italia - Formula 1, la conferenza in live streaming del GP imola in Italia - Settimo appuntamento del Mondiale, si corre a imola. Dalle 14.30 seguiremo la conferenza piloti dall'Autodromo Enzo e Dino Ferrari: diretta sul canale 207 e in live streaming su Skysport.it. Per la ...