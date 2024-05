Sabato 18 maggio quattro manifestazioni e non solo a Roma | attese più di 1 500 persone | Viabilità stravolta

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 16 maggio 2024) Weekend all’insegna dellee dei cortei di protesta nella Capitale. Almenogli appuntamenti ufficializzati ad oggi: tornano a sfilare anche gli studenti palestinesi in Italia, ecco tutte le informazioni utili. Tornano a sfilare gli studenti palestinesi in Italia – ANSA (ilcorrieredellacitta.com)182024 sono in programma adiverseche inevitabilmente provocheranno disagi e ripercussioni alla. I cortei più attesi – dove non è da escludere il timore per possibili scontri – sono quelli organizzati dagli studenti palestinesi in Italia (aest) e quelli predisposti in occasione della giornata internazionale contro l’omofobia, la bifobia e la transfobia (in centro). A completare il quadro ...