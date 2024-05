Sabatino Ciambriello - noto imprenditore di Airol - aderisce alla Lega

(Di giovedì 16 maggio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutogiovanedia, impegnato nel sociale e a capo di una cordata di giovani imprenditori caudini,-Salvini Premier. Queste le sue parole: “Ho scelto di aderire-Salvini Premier, in comune decisone con un gruppo di giovani amici imprenditori, a seguito del conferimento dell’ importante incarico all’ Avvocato On. Vittorio Fucci, importante punto di riferimento dei giovani caudini, di Responsabile del Dipartimento Infrastrutture e Trasporti della Campania. Lasi è dimostrato l’ unico partito davvero liberale, vicino alle esigenze delle imprese e delle partite Iva, da anni ormai strozzate da un’ ...

Airola, l’imprenditore Ciambriello aderisce alla Lega - Airola, l’imprenditore ciambriello aderisce alla Lega - Sabatino ciambriello, noto giovane imprenditore di Airola, impegnato nel sociale e a capo di una cordata di giovani imprenditori caudini, aderisce alla Lega-Salvini Premier. Queste le sue parole: “Ho ...

Scarcerato il noto pregiudicato airolano Carmine Falzarano, detto Pescetella. - Scarcerato il noto pregiudicato airolano Carmine Falzarano, detto Pescetella. - Il Giudice Monocratico del Tribunale di Avellino, accogliendo la richiesta dell’ avvocato Vittorio Fucci, ha scarcerato nuovamente Carmine Falzarano, detto Pescetella, 43 anni di Airola, imputato di f ...

Carcere, il Garante dei detenuti: “Campania seconda in Italia per sovraffollamento” - Carcere, il Garante dei detenuti: “Campania seconda in Italia per sovraffollamento” - Alla stessa data risultano 179 detenuti in semilibertà. E ancora, la Campania è la seconda regione per indice di sovraffollamento, la prima è la Lombardia con 8.944 detenuti su 5.827 posti regolarment ...