Russia - Ue prepara nuove sanzioni | nel mirino i media statali

(Di giovedì 16 maggio 2024) (Adnkronos) – Mentre la guerra sanguinosa si combatte sul campo, da dove non arrivano buone notizie per l’Ucraina e l’Occidente, l’Uecontro la. Ne parla un articolo di Eurofocus, il nuovo format multicanale di Adnkronos sull'Europa e dall'Europa. Leggi anche: “Agenti stranieri”, chi sono le figure che preoccupano i governi internazionali —internazionale/ [email protected]

13.23 Secondo alcune agenzie di Intelligence europee, la Russia si prepara a "violenti atti di sabotaggi o in tutto il Continente". Lo riferisce il Financial Times. Mosca avrebbe già cominciato a " prepara re più attivamente incendi dolosi e danni ...

Putin da Xi Jinping: gli accordi militari e la fretta di Mosca per ottenere nuovo aiuto (e rimpolpare gli arsenali da usare in Ucraina) - Putin da Xi Jinping: gli accordi militari e la fretta di Mosca per ottenere nuovo aiuto (e rimpolpare gli arsenali da usare in Ucraina) - Il collante della relazione speciale tra Putin e Xi Jinping è la comune avversione al sistema democratico occidentale. Lo Zar elogia il piano di pace di Pechino sull'Ucraina e firma un accordo per raf ...

Superbonus, al Senato si discute il decreto: le dichiarazioni di voto sulla questione di fiducia – La diretta tv - Superbonus, al Senato si discute il decreto: le dichiarazioni di voto sulla questione di fiducia – La diretta tv - Al Senato si discute del Superbonus e della conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, recante misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter de ...

Ucraina-Russia, news oggi. Xi: concordo con Putin su soluzione politica a crisi. LIVE - Ucraina-russia, news oggi. Xi: concordo con Putin su soluzione politica a crisi. LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Ucraina-russia, news oggi. Xi: concordo con Putin su soluzione politica a crisi. LIVE ...