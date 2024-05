Russia - Ue prepara nuove sanzioni | nel mirino i media statali

(Di giovedì 16 maggio 2024) (Adnkronos) – Mentre la guerra sanguinosa si combatte sul campo, da dove non arrivano buone notizie per l’Ucraina e l’Occidente, l’Uecontro la. Ne parla un articolo di Eurofocus, il nuovo format multicanale di Adnkronos sull'Europa e dall'Europa. Leggi anche: “Agenti stranieri”, chi sono le figure che preoccupano i governi internazionali —internazionale/ [email protected] L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina” Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito” Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado” MotoGp, Bagnaia ...

Ucraina: Fsb, 'sventato attacco terroristico a ferrovia in Crimea' - Ucraina: Fsb, 'sventato attacco terroristico a ferrovia in Crimea' - Mosca, 16 mag. (Adnkronos) - E' stato sventato un attacco terroristico alla ferrovia della Crimea, preparato da due cittadini russi reclutati dall'intelligence militare ucraina. Lo riferisce il ...

Putin da Xi Jinping: gli accordi militari e la fretta di Mosca per ottenere nuovo aiuto (e rimpolpare gli arsenali da usare in Ucraina) - Putin da Xi Jinping: gli accordi militari e la fretta di Mosca per ottenere nuovo aiuto (e rimpolpare gli arsenali da usare in Ucraina) - Il collante della relazione speciale tra Putin e Xi Jinping è la comune avversione al sistema democratico occidentale. Lo Zar elogia il piano di pace di Pechino sull'Ucraina e firma un accordo per raf ...