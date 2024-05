Russia-Ucraina - dal punto di vista geopolitico l’Ue ha perso un’occasione

(Di giovedì 16 maggio 2024) di Stefano Briganti Il generale Mark Milley, quando era capo di stato maggiore americano, poco prima dell’inizio della controffensivadell’estate 2023, disse: “Questa guerra non la vincerà nessuno”. Milley è un militare e ha il realismo che viene dai campi di battaglia di lacrime e di sangue, cosa ben diversa da quello dei politici che operano su più comodi terreni di battaglia dove in gioco ci sono potere e soldi. Dopo due anni e mezzo dall’inizio della guerra proviamo a vedere a cosa ha portato il conflitto in termini geopolitici ed economici. Partiamo dagli obiettivi da raggiungere dichiarati da Joe Biden, capo di stato maggiore di “Usa allies & partners” (Usa copyright). “Siamo di fronte ad un conflitto tra democrazia e autocrazie e la democrazia vincerà”; “Questo è un momento storico che si presenta ogni mezzo secolo da cui può nascere un nuovo ordine ...

