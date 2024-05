Russia | Putin - ‘notevole livello di cooperazione con Pechino’

(Di giovedì 16 maggio 2024) Pechino, 16 mag. (Adnkronos) – “Mosca e Pechino hanno effettivamente raggiunto un notevoledi”. Lo ha affermato Vladimirincontrando a Pechino il presidente cinese Xi Jinping. Il presidente russo ha ricordato che nel 2023 il fatturato del commercio bilaterale è aumentato di quasi un quarto e ha raggiunto ildi 227 miliardi di dollari.ha sottolineato che la Cina è il principale partner dellain ambito commerciale ed economico. ?Dopo i risultati dello scorso anno, lasi è classificata al quarto posto nella lista dei paesi partner commerciali della Cina – ha detto – L?approvazione del Piano di sviluppo per le aree chiave dellaeconomica russo-cinese fino al 2030, in seguito alla vostra ...

