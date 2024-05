Russia e Cina rinforzano l' alleanza anti-Usa E Putin vuole l' ultimo aiuto sull' Ucraina

(Di giovedì 16 maggio 2024) Xi Jinping e Vladimirhanno salutato giovedì a Pechino una nuova era nelle relazioni tra i loro due Paesi come fattore di «stabilità» nel mondo. Un'occasione, la visita del presidente russo, per chiedere a Pechino maggiore sostegno per la sua guerra in. Le relazioni«non sono solo nell'interesse fondamentale dei due Paesi e dei due popoli, ma favoriscono anche la pace», ha detto Xi Jinping. E - ha proseguito - «laè pronta a collaborare con laper sostenere l'equità e la giustizia nel mondo. La relazionecosì come è oggi è stata conquistata faticosamente ed entrambe le parti dovrebbero apprezzarla e coltivarla». Secondo, questo rapporto è «un fattore di stabilità ...

