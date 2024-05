Roma - Garante dei diritti degli animali ha una sua immagine

(Di giovedì 16 maggio 2024) (Adnkronos) – Ilper la Tutela e il BenesserediCapitale ha una sua. L’autore è Massimo Fecchi, disegnatore e fumettista di fama internazionale. L’pensata per ilè una rivisitazione in chiave comics dell’Arca di Noè, che ospita tutti gliche trovano il loro habitat privilegiato nel L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Superstiti naufragio a Lampedusa, Fcei: “Un massacro, sotto choc chiedono dei figli” Spacciatore con maiale al guinzaglio, arrestato aSanità, da Bambino Gesù e Università Tor Vergata 23 nuovi infermieri laureati A Pompei scoperto affresco con la guerra di ...

AGI - Il Garante per la protezione dei dati personali ha inviato una richiesta di informazioni a Roma Capitale su un Progetto di videosorveglianza nelle stazioni della metropolitana. "Secondo alcune notizie stampa - spiega l'autorità - in vista del ...

L'assessore alla mobilità della capitale Patanè ha annunciato per il Giubileo 2025 il finanziamento di una rete di videosorveglianza alimentato dall'intelligenza artificiale. L'obiettivo è quello di riconoscere e segnalare chi ha commesso furti in ...

Euroma 2, dal 16 maggio torna Pets: storia di un amore incondizionato - Euroma 2, dal 16 maggio torna Pets: storia di un amore incondizionato - Dalle passeggiate per il centro di roma, allo sport in palestra, alle piccole commissioni quotidiane. Milo per Anna sarà più che una semplice compagnia, ma un nuovo fedele alleato ...

Dal politichese al socialese, come cambia il linguaggio della politica in un libro edito da Treccani - Dal politichese al socialese, come cambia il linguaggio della politica in un libro edito da Treccani - roma (ITALPRESS) - Fino agli anni '90 ha dominato il "politichese", una lingua poco comprensibile ma dotata di fascino: "votami perché parlo meglio di te" ...

