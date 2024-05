Roma | diritti e digitale - incontro con studenti Citta’ metropolitana

A Roma , in zona Eur, i ragazzi del liceo Aristotele si troveranno a fare lezione fianco a fianco di migranti, sbandati senza fissa dimora e senzatetto. Cittadini sul piede di guerra e progetto finanziato con quasi 2 milioni di euro del Pnrr

Un esempio di inclusione esemplare che si trasforma in una vera e propria lezione di civiltà. Solitamente è la scuola a fare lezione agli studenti, questa volta è stato il contrario, anche se la scuola, come istituzione, ha proprio come obiettivo ...