Roma - attivisti imbrattano vetrine di via Condotti | in 13 bloccati da polizia locale

Pattuglie della polizia locale di Roma Capitale sono intervenute, poco dopo le ore 11 di questa mattina, in via Condotti, per alcuni attivisti che stavano imbrattando con la vernice arancione le vetrine di alcuni negozi. Tempestivo l'intervento degli agenti del I gruppo centro della polizia locale, che hanno immediatamente interrotto l'azione dimostrativa

