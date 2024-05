Rohtko fra copia e originale Domande sul senso dell’arte

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 16 maggio 2024) Un ristorante cinese che pare uscito da Blade Runner. Atmosfere digitalizzate, neon chirurgici. Mentre un maxischermo troneggia dall’alto, sopra un teatro in stretto, strettissimo dialogo con le estetiche della contemporaneità. Ragionando di originalità e di. È questo e molto altro "" di Lukasz Twarkowski (il titolo è volutamente "sbagliato", per sottolineare il concetto di fake), regista polacco erede artistico del guru Krystian Lupa. Produzione imponente. Nata un paio di anni fa sul Baltico, grazie al Dailes Theatre. E che da stasera a sabato arriva al Piccolo Teatro Strehler per il festival Presente Indicativo. Spettacolo atteso, certo fra quelli meno facili da intercettare altrimenti. Ed è sufficiente osservare il trailer per intuire che ci si sta muovendo in un campo da gioco diverso: per gusto, stile, ispirazione. Qui al servizio di ...