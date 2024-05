Robert - vieni qui e poi i 5 colpi | l’attentato a Fico in Slovacchia e le accuse a Juraj Cintula | È un uomo di Soros

Attentato in Slovacchia. Spari al premier filorusso,. Fico è in fin di vita: catturato l’assalitore - Attentato in Slovacchia. Spari al premier filorusso,. fico è in fin di vita: catturato l’assalitore - "Robo Pod’sem!" ("Robo – diminutivo di robert – vieni qui!", ndr). Il premier slovacco robert fico – un populista di sinistra con simpatie filorusse – aveva appena partecipato ad una visita nella ...

Fico, il populista che ama il body building e odia gay e migranti - fico, il populista che ama il body building e odia gay e migranti - fico, il populista che ama il body building e odia gay e migranti Classe 1964, quattro volte premier, robert fico ha iniziato da comunista per arrivare a un nazionalismo che combatte le minoranze, la ...

Putin:"Attentato a Fico crimine odioso" - Putin:"Attentato a fico crimine odioso" - L'attentato al premier slovacco robert fico è un "crimine odioso". Lo ha affermato il presidente russo Vladimir Putin in una comunicato diffuso dal Cremlino e ripreso dall'agenzia Tass. "Conosco ...