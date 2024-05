Robert Fico non è in pericolo di vita - dice il vicepremier sloveno Chi è l' uomo che ha sparato al premier

(Di giovedì 16 maggio 2024) Il primo ministro slovacconon è più indi. Lo ha detto il vice primo ministro Tomas Taraba alla Bbc, spiegando che l'intervento chirurgico diè andato "bene". "Credo che alla fine sopravviverà", ha aggiunto.è stato posto in stato di coma farmacologico. Ieri il primo ministro è stato gravemente ferito in un attacco con arma da fuoco nella piccola città di Handlova. Dopo laria,è stato portato d'urgenza in ospedale e ha trascorso diverse ore in sala operatoria "lottando per la sua", secondo il ministro della Difesa Kalinak, che ha parlato in una conferenza stampa dall'esterno dell'ospedale doveera ricoverato. Le sue condizioni restano comunque molto gravi e, ...

