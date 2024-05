Robert Fico e il fantasma di Sarajevo | un’aggressione più simbolica che politica

(Di giovedì 16 maggio 2024) C’è uno spettro che si aggira per quest’Europa confusa e distratta, legata più dai soldi e regolamenti che diritti e principi. Lo spettro è quello dell’attentato di: portò milioni di morti e la guerra, la prima di impatto mondiale, nel Vecchio Continente. L’attentato acolpisce piùmente chemente, in parte perché la Slovacchia non ha l’impatto politico e militare dell’impero austroungarico, in parte perché la burocratizzazione europea è come una melassa sui paesi aderenti. Le rivendicazioni dell’attentato sono più ideologiche che etniche, e conosciamo già l’esplosività maggiore delle seconde.come molti politici dell’est Europa è divisivo: spesso critico con la UE e non lontano da Putin come il suo collega Orban. Buona parte del suo governo ...

