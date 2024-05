Ritratti social | i momenti belli post Grande Fratello delle coppie di ex gieffini

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di giovedì 16 maggio 2024) Greta e Sergio, Perla e Mirko, Paolo e Letizia, Anita e Alessio: iche gli exstanno regalando ai fan suiLi abbiamo visti innamorarsi dentro la casa del24 su 24 ore insieme sotto la luce dei riflettori. Ma come procedono le loro storie? Come è cambiato il loro rapporto dopo il reality nella vita di tutti i giorni? Abbiamo sbirciato sui profili Instagram di alcunedi exdell’edizione 8 del GF, che si è conclusa a marzo scorso. Lesotto la lente di ingrandimento sono Greta e Sergio, Perla e Mirko, Paolo e Letizia, Anita e Alessio. Greta e Sergio stanno vivendo il loro rapporto nella vita reale, dopo le iniziali difficoltà per via della diffidenza della ex gieffina ...