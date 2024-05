Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di giovedì 16 maggio 2024) Dopo la carne, il pesce e i formaggi ora i medici raccomandano dianche da alcune: sonose per la salute. Se pensavi che ledepurassero il corpo e facessero benesalute, sbagliavi di grosso. I medici hanno lanciato l’rme: meglio, alcune possono essere veramente molto dannose. I medici lanciano l’rme sulle/Cityrumors.itCi hanno sempre detto di abbondare con lequando cuciniamo in modo da ridurre la quantità di sale che, se consumato in eccesso, può causare l’ipertensione. Ma ora scopriamo che alcune...