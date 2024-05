Rischia di partorire in auto | attimi di panico a Monza per una donna in travaglio imbottigliata nel traffico

(Di giovedì 16 maggio 2024)– Sicuramente uno dei momenti più difficili, ma allo stesso tempo più belli, della sua vita. Di questo da stamane può parlare Emanuela, ragazza di 35 anni che, durante l’imbottigliamento neldi via Cantore a– dovuto alle chiusure stradali d'emergenza per il rischio di esondazione del Lambro –, ha iniziato ildel parto della sua secondogenita. Ad assisterla nel momento cruciale è stata l’agente di Polizia Locale Monia Rango, presente sul luogo per smistare il. "La macchina con la, guidata dal marito, si stava dirigendo all'ospedale San Gerardo – racconta la vigilessa –, ma su via Cantore si era creato un ingorgo per via della chiusura di via Boccaccio. All'altezza dell'incrocio con via Annoni, il marito preoccupato è sceso ...

