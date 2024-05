Resiliente - verde e accessibil - ecco l’ospedale del futuro

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di giovedì 16 maggio 2024) Al Forum Comprail decalogo di strategie in linea con l’Oms Sostenibile,e, con un ruolo all’interno del territorio, con un’infrastruttura solida e flessibile, con un ambiente salubre e che soddisfi aspetti economici e sociali. Èdeldisegnato all’interno di un documento presentato al Forum CompraBuygreen, in corso a Roma in