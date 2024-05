Regioni - indirizzo fittizio per donne vittime di violenza

(Di giovedì 16 maggio 2024) "La Conferenza dellee delle Province autonome approva un ordine del giorno che impegna il governo ad adottare una norma nazionale che permetta allecolpite da, di poter avere undi residenza". Lo afferma il presidente, Massimiliano Fedriga, al termine della riunione di oggi. "È un modo concreto per supportare il fenomeno dellasulle. Oltre a tutelarne la sicurezza vengono così garantiti tutti i diritti - aggiunge -. Questo serve anche a ricevere delle comunicazioni e per continuare a svolgere una vita senza rischi o persecuzioni con la nuova residenza".

