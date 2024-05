RAI1 | SALTA IL CONFRONTO MELONI-SCHLEIN METÀ DELLE LISTE HANNO RIFIUTATO L’INVITO

(Di giovedì 16 maggio 2024), qualcuno dice per fortuna, iltra Giorgiae Elly, previsto giovedì prossimo sucon la moderazione di Bruno Vespa. Soltanto quattroottorappresentate in Parlamentoaccettatodi Rai a una due tra leader sulla base della forza rappresentativa. Per questo motivo, in assenza della maggioranza richiesta dall’Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni, Rai ritiene di non poter programmare alcunnei termini precedentemente proposti. Il Servizio Pubblico continuerà a garantire, come ha sempre fatto, il rispetto della Par Condicio nei notiziari e nei programmi di approfondimento con l’equilibrio e la correttezza ...

Meloni-Schlein, niente confronto tv in Rai. L'azienda: «Manca ok della maggioranza richiesta dall’Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni» - Meloni-Schlein, niente confronto tv in Rai. L'azienda: «Manca ok della maggioranza richiesta dall’Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni» - Salta il confronto in tv tra Meloni e Schlein. «Soltanto quattro delle otto liste rappresentate in Parlamento hanno accettato l’invito di Rai a un confronto a due tra leader sulla base della forza ...

Elezioni europee, Conte sfida Meloni: "Confrontiamoci da Mentana" - Elezioni europee, Conte sfida Meloni: "Confrontiamoci da Mentana" - Su X, il leader del Movimento 5 stelle scrive: "Il confronto tv che Meloni e Schlein hanno apparecchiato da mesi in Rai è stato giudicato lesivo della parità di trattamento rispetto alle altre forze ...

RAI * «NESSUN CONFRONTO POSSIBILE IN ASSENZA MAGGIORANZA RICHIESTA DA AGCOM, GARANTIREMO SEMPRE E COMUNQUE RISPETTO PAR CONDICIO» - RAI * «NESSUN confronto POSSIBILE IN ASSENZA MAGGIORANZA RICHIESTA DA AGCOM, GARANTIREMO SEMPRE E COMUNQUE RISPETTO PAR CONDICIO» - Nessun confronto possibile in assenza maggioranza richiesta da Agcom. Garantiremo sempre e comunque rispetto Par Condicio Soltanto quattro delle otto liste rappresentate in Parlamento hanno accettato ...