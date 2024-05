L'Aquila - Un'imprevista tromba d'aria ha scatenato il caos nella frazione Sant'Elia del comune del L'Aquila , quando il Tetto di un Vivaio è stato letteralmente strappato via e proiettato contro un treno in transito. Il vorticoso Vento ha fatto ...

"Niente, - si legge su una storia condivisa ieri su Instagram da Davide Patron - l'operazione non è andata a buon fine. Ci riproveranno oggi o domani. Grazie del supporto". Sembrava scampato il pericolo per Davide Patron , il 25enne tiktoker, noto ...

Raffiche di vento ribaltano un treno merci a Borgo Mantovano, il sindaco: “Mai visto niente del genere” - Raffiche di vento ribaltano un treno merci a Borgo Mantovano, il sindaco: “Mai visto niente del genere” - Un treno merci si è ribaltato a causa del vento a Borgo Mantovano (in provincia di Mantova) nel pomeriggio del 16 maggio ...

Puglia: buon riscontro su treno come mezzo per raggiungere la location di un evento pubblico - Puglia: buon riscontro su treno come mezzo per raggiungere la location di un evento pubblico - (FERPRESS) – Bari, 16 MAG – Assistere a una manifestazione pubblica senza lo stress di cercare un posto auto o rimanere imbottigliati nel traffico, arrivando sul luogo dell’evento con il treno, mezzo ...

Il treno come mezzo sostenibile per raggiungere la location di un evento pubblico: buono il riscontro dell’utenza domenica scorsa a Trani - Il treno come mezzo sostenibile per raggiungere la location di un evento pubblico: buono il riscontro dell’utenza domenica scorsa a Trani - Ultima iniziativa promossa è stata l’esibizione delle Frecce Tricolori a Trani nell’ambito dell’Air Show 2024 domenica scorsa. L’Assessorato regionale ai Trasporti e alla Mobilità sostenibile ha infat ...