Rafah - Israele schiera altre truppe Hamas | Negoziati in un vicolo cieco

(Di giovedì 16 maggio 2024) Tel Aviv, 16 mag. (Adnkronos) – Mentreincolpaper l’attuale stallo nei colloqui per il cessate il fuoco a Gaza, il Comando dell’esercito israeliano ha inviato un’altra brigata ain attesa dell’approvazione del governo all’ampliamento dell’offensiva. Il nuovo contingente – riferisce il Times of Israel – è statoto nella notte nella città meridionale della Striscia, unendosi alla 162esima Divisione, che opera nella parte orientale della città dall’inizio di questo mese.L’Idf ha inoltre reso noto che 5 soldati israeliani sono stati uccisi e altri sette sono rimasti feriti, di cui tre gravemente, in un incidente di ‘fuoco amico’ avvenuto ieri sera a Jabaliya. E ha spiegato che un carro armato dell’esercito israeliano, che operava a fianco dei paracadutisti nel campo della città nel nord di Gaza, ...

L’Unione Europea non ne può più, UE chiede lo stop immediato a Israele per le operazioni belliche a Rafah in Palestina. L’Ue chiede a Israele di porre fine “immediatamente” alle operazioni militari in corso a Rafah . La motivazione è semplice: ...

Israele attacca la Cisgiordania: due persone hanno perso la vita a causa del raid - israele attacca la Cisgiordania: due persone hanno perso la vita a causa del raid - Stando a quanto riportato da alcuni media, nella serata di ieri un raid di israele ha colpito la città di Tulkarem in Cisgiordania, causando due morti e vari feriti.

Firenze, gli studenti di tre atenei uniti per Gaza: «Le università devono prendere posizione e tagliare gli accordi con Israele» - Firenze, gli studenti di tre atenei uniti per Gaza: «Le università devono prendere posizione e tagliare gli accordi con israele» - La piazza universitaria del 15 maggio è stata intitolata a Shireen Abu Akleh, la giornalista di Al Jazeera uccisa in Cisgiordania l’11 maggio 2022. Studenti e ricercatori chiedono che le università «p ...