Quistello - locali allagati dalle forti piogge | scuole medie ed elementari chiuse per altri due giorni

(Di giovedì 16 maggio 2024)(Mantova) – Resterannoancora per due, domani (venerdì 17 maggio) e sabato 18 maggio, ledi, in provincia di Mantova, dopo che l'edificio che le ospita è rimasto allagatodi ieri. Il sopralluogo dei vigili del fuoco di oggi ha certificato l'inagibilità deidel comprensivo Giuseppe Gorni a causa delle infiltrazioni d'acqua dai solai che hanno intaccato gli impianti elettrici. Per motivi precauzionali il sindaco Gloriana Dall'Oglio ha emesso l'ordinanza di chiusura perduedopo quello di oggi. Le lezioni riprenderanno lunedì dopo i necessari interventi.

