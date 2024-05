Quindicenne muore gettandosi in piscina a Castel Volturno - comunità in stato di shock

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 16 maggio 2024)mentre è incon gli amici, tragedia a, in provincia di Caserta. Il ragazzino si tuffa in acqua e non riemerge. La tragedia oggi, 16 maggio, a Pinetamare. Per lui non c’ènulla da fare, nonostante i soccorsi immediati. Il giovane, per cause ancora in corso di accertamento, si è sentito male. I soccorsi da parte del personale della struttura sono stati immediati, ma il giovane è morto sul colpo. Non ha urtato, ma ha avuto un malore che l’autopsia potrà chiarire.Leggi anche:così, a 15 anni, mentre gioca incon gli amici: davvero terribile L’autopsia chiarirà le cause della morte Sul posto sono arrivati i carabinieri della tenenza di Pinetamare, che hanno avviato le indagini per ...