Quarto Grado - le anticipazioni e gli ospiti di venerdì 17

(Di giovedì 16 maggio 2024), arriva un nuovo appuntamento. Ecco tutte lee gli17 maggio, alle ore 21.25, su Retequattro, torna l’appuntamento con “”. In conduzione Gianluigi Nuzzi, con Alessandra Viero. Il programma a cura di Siria Magri torna sul caso di Alessia Pifferi, la 37enne condannata all’ergastolo dalla Corte di Assise di Milano, che ha abbandonato fino alla morte per stenti la figlia Diana, di soli 18 mesi. Dopo la sentenza è arrivata la replica dell’avvocatessa della Pifferi: «Non può essere pentita, perché non pensa di averla uccisa». Leggi anche–> Chiara Ferragni torna a Milano per scendere in campo: l’annuncio dell’imprenditrice digitale Al centro della puntata, anche la vicenda di Liliana Resinovich. Mentre continua la ...

Il nuovo corso di Cupra passa per Tavascan - Il nuovo corso di Cupra passa per Tavascan - Tavascan, il nuovo Suv di Cupra, è il secondo modello 100% elettrico del brand, e riprende le sembianze da Suv Coupé della showcar presentata al Motor Show di Francoforte nel 2019. (ANSA) ...

La Promessa Anticipazioni Puntata 17 maggio 2024: Catalina ha brutte notizie... - La Promessa anticipazioni Puntata 17 maggio 2024: Catalina ha brutte notizie... - Le anticipazioni della Puntata de La Promessa in onda il 17 maggio 2024 su Canale 5 rivelano che Salvador spinge Maria con le spalle al muro: deve fare una scelta definitiva tra lui e Lope. Catalina, ...

Beautiful Anticipazioni Americane: Doccia gelata in arrivo per Finn. Per lui sarà troppo tardi! - Beautiful anticipazioni Americane: Doccia gelata in arrivo per Finn. Per lui sarà troppo tardi! - Finn potrebbe presto essere travolto da una verità sconvolgente e inaspettata. Nelle prossime puntate americane di Beautiful il bel dottore, dopo aver lasciato Steffy e aver sostenuto la tesi che sua ...