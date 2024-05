Quante posizioni guadagnano Bolelli Vavassori nel ranking di doppio a Roma E nella Race…

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 16 maggio 2024) Simoneed Andreasi sono qualificati per le semifinali degli Internazionali d’Italia 2024 di tennis nel torneo dimaschile: da inizio manifestazione i due azzurri hanno così incamerato 360 punti per ilATP della specialità. Va sottolineato come, a differenza di quanto accaduto per la classifica di singolare,graduatoria dil’assegnazione dei punti per ilATP non è cambiata rispetto al passato. Andrea, che lunedì 6 maggio era 27° a quota 3405, è già certo di ritoccare il proprio best: guadagnando 270 punti netti (l’azzurro scarta i 90 punti del secondo turno del 2023) è già salito in 20ma posizione virtuale con 3675. In caso di approdo in finale, invece, ...