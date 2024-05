Putin-Xi - asse dall' Ucraina a Taiwan | Uniti non possono contenerci Messaggio all' Occidente

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 16 maggio 2024) La stretta di mano in piazza Tienanmen, la cerimonia di benvenuto, gli inni dei due paesi, la sfilata sul tappeto rosso davanti a bambini festanti e poi i colloqui. A Pechino il presidente cinese Xi Jinping ha accolto l'omologo russo Vladimir, oggi nella capitale cinese per la sua prima visita dopo la rielezione al Cremlino. I due leader hanno avuto un colloquio a tutto campo:e relazioni storiche bilaterali a quelle economiche attuali,'ordine globale alle crisi ine Medio Oriente. Su Kiev, in particolare, per Xi Jinping, Cina e Russia concordano sul fatto che la «soluzione politica» sia «la via giusta per risolvere la crisi». «La parte cinese - ha aggiunto - spera in un rapido ripristino della pace e della stabilità nel continente europeo ed è pronta a continuare il ...