Putin schiera il Cosmos-2553 | cosa può fare l' arma nucleare che spaventa gli Usa

Varsavia rende noto di aver dispiegato le proprie difese aeree a causa del protrarsi degli attacchi russi in Ucraina, eseguendo "procedure" per garantire la sicurezza del proprio spazio aereo

Dalle sue storie d’amore ai temi caldi, come il conflitto tra Israele e Palestina e quello tra Russia e Ucraina. Vasco Rossi si è raccontato in una lunga intervista al Corriere della Sera, parlando di sé e dei suoi figli ma anche dei nuovi artisti ...

In un mondo sempre più in guerra, la corsa agli armamenti diventa anche un tema elettorale in vista del voto delle europee di giugno. Marco Revelli , storico e politologo, c’è una corsa elettorale per ottenere i voti dei pacifisti? “Purtroppo temo ...

L'asse Putin-Xi si rafforza: "Insieme siamo fattore di stabilità" - L'asse putin-Xi si rafforza: "Insieme siamo fattore di stabilità" - I leader di Russia e Cina hanno adottato una dichiarazione congiunta "sull'approfondimento delle relazioni di partenariato globale e di interazione strategica" ...

Media: l'Idf schiera altre truppe a Rafah. Israele, scontro nel governo sul dopo-Hamas - Media: l'Idf schiera altre truppe a Rafah. Israele, scontro nel governo sul dopo-Hamas - L'economia israeliana è cresciuta del 14,1% nel primo trimestre 2024 L'economia israeliana ha registrato una netta ripresa nel primo trimestre del 2024, dopo la forte contrazione registrata alla fine ...

Kiev non ha mezzi e uomini per frenare l’offensiva russa: ecco perché l’accerchiamento di Kharkiv può causare il tracollo ucraino | L’analisi - Kiev non ha mezzi e uomini per frenare l’offensiva russa: ecco perché l’accerchiamento di Kharkiv può causare il tracollo ucraino | L’analisi - Lo scarso addestramento e il non corretto utilizzo dei mezzi hanno portato gli ucraini a perdere forniture molto velocemente ...