(Di giovedì 16 maggio 2024) Nell’ambito delle crescenti tensioni geopolitiche e delle sfide globali, la relazione traassume un ruolo sempre più rilevante come fulcro di stabilità internazionale. Durante l’ultimo incontro tra il presidente russo Vladimire il suo omologo cinese Xi, tenutosi a Pechino, i due leader hanno ribadito l’importanza strategica del loro legame bilaterale., nel corso dei colloqui al Palazzo del Popolo, ha sottolineato come itra Mosca e Pechino non siano meramente opportunistici né diretti contro terze parti. Questa affermazione mira a neutralizzare le critiche occidentali che spesso dipingono l’asse russo-cinese come un’alleanza tattica contro gli interessi di altre nazioni. Secondo il leader russo, la cooperazione russo-cinese in questioni ...

Servono almeno due batterie di Patriot per proteggere i cieli della regione di Kharkiv, da cui sono state evacuate seimila persone, perché i russi avanzano, rosicchiando i territori dell'obla...

