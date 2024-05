Putin avanza - esulta e vola da Xi Jinping Zelensky in ritirata dà buca alla Spagna

(Adnkronos) – Nel giorno in cui la guerra infiamma Kharkiv , e nel quale il presidente ucraino Volodymyr Zelensky rinuncia al previsto viaggio in Europa per monitorare da vicino quella che è ritenuta la “situazione più difficile” , il leader di ...

Il presidente della Russia Putin vola in Cina da Xi e altre notizie interessanti - Il presidente della Russia putin vola in Cina da Xi e altre notizie interessanti - Il viaggio di putin in Cina segue quello di Xi in Europa ... per velocizzare la fornitura di munizioni e armi al fronte per cercare di frenare l'avanzata russa nelle oblast' di Donec'k e Kharkiv. Il ...

Ucraina, diminuisce la pressione della Russia su Kharkiv: cosa succede, lo scenario - Ucraina, diminuisce la pressione della Russia su Kharkiv: cosa succede, lo scenario - "Le truppe russe sono attualmente avanzate a non più di otto chilometri dal confine ... a questo proposito, che "Vladimir putin ha minimizzato la minaccia di contrattacchi ucraini lungo l'intera linea ...

Guerra in Ucraina, Zelensky in pressing per usare armi Usa in territorio russo - Guerra in Ucraina, Zelensky in pressing per usare armi Usa in territorio russo - Cronaca di guerra dal fronte ucraino. Dopo i massicci attacchi dell’esercito russo, la situazione nella regione di Kharkiv è sempre più difficile, al punto che il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ...